Piazza Armerina – Buoni spesa comunali: domani la consegna in in via Gen. Ciancio,1

Da domani avrà inizio la distribuzione dei buoni spesa comunali prevista quale forma di aiuto a famiglie in difficoltà a causa della pandemia. Il ritiro, presso la sede della Protezione Civile in via gen. Ciancio 1, avverrà dalle ore 8.00 alle 13.00 per chi ha il cognome che inizia con le lettere comprese tra la A e la J. Dalle 15.30 alle 19.30 per chi ha il cognome che inizia per le lettere del gruppo L–Z. Per ritirare i buoni occorrerà portare con se un documento e la fotocopia dei due lati dello stesso. Chi domani non potrà essere presente potrà ritirare i buoni a partire da lunedì 22 presso gli uffici delle politiche sociali situati nella sede centrale del municipio (piazza Garibaldi – atrio Fundrò).