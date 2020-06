Enna – Incarichi legali dell’ASP di Enna : l’on. Luisa Lantieri e l’on. Elena Pagana chiedono che venga fatta chiarezza

“In questo particolare momento in cui si sta tentando di far ripartire l’economia della nostra provincia ogni risorsa e’ importante, per questo mi sono chiesta quale fosse il motivo per cui l’Azienda Sanitaria Provinciale, nell’affidare un serie di incarichi legali, abbia scelto di privilegiare avvocati provenienti da ordini fuori provincia”. La dichiarazione ci è stata rilasciata dall’On. Luisa Lantieri che, insieme alla collega On Elena Pagana, hanno inviato al direttore dell’Asp Dott. Francesco Iudica una richiesta formale in cui si chiede di conoscere i criteri, le condizioni e le modalità generali che vengono utilizzati per individuare i professionisti a cui sono conferiti gli incarichi di rappresentanza legale dell’ente.

“Non sono più i tempi in cui gli enti pubblici possono essere gestiti senza rispettare le regole della legalità e della trasparenza – continua l’On. Luisa Lantieri – ecco perché chiediamo al dott. Iudica di fare massima chiarezza sulle procedure e sulle scelte effettuate in questo caso. Da lui ci aspettiamo la massima collaborazione e risposte precise alle nostre domande relative ai criteri che hanno determinato la scelta di avvocati in gran parte iscritti all’Albo di Catania rispetto ai loro colleghi ennesi. Se non dovessero esserci motivazioni convincenti o se si dovesse tentare di erigere muri di gomma mi troverei costretta a percorrere altre strade istituzionali per fare chiarezza sulla vicenda”

“E’ fuori discussione la competenza, la professionalità e l’esperienza degli avvocati ennesi ed è questo il motivo che ci ha spinto a chiedere precise informazioni sulle modalità di conferimento degli incarichi . Richiesta alla quale si aggiunge anche quella di conoscere a quanto ammonta la spesa dell’ASP, per compensi professionali di questa natura, negli ultimi 3 anni.