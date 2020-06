Valguarnera – In manette insospettabile con l’accusa di spaccio di droga

Agenti della Squadra Mobile della Questura di Enna e del Commissariato di P.S. di Piazza Armerina hanno tratto in arresto un incensurato di 33 anni di Valguarnera per detenzione ai fini di spaccio di cocaina. L’uomo è un insospettabile che lavora come operaio ma ha evidentemente attirato l’attenzione delle forze dell’ordine, tanto da indurre gli agenti della squadra mobile ad effettuare un’accurata perquisizione nella sua abitazione. La droga era stata occultata all’interno di una macchina multifunzione per effettuare sollevamento pesi. Rinvenuta pure una bilancia di precisione e del materiale per il confezionamento. La droga, venduta sul mercato avrebbe fruttato oltre 1.000 euro.

Dopo essere stato condotto in Ufficio e al termine degli aspetti procedurali, il 33enne è stato dichiarato in arresto per detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente del tipo cocaina e messo a disposizione della Procura della Repubblica di Enna che, dopo avere convalidato il provvedimento coercitivo, ha disposto il trasferimento presso l’abitazione di famiglia in regime di arresti domiciliari.

