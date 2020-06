Sono in corso a Piazza Armerina alcuni accertamenti per stabile se i test sierologici effettuati su alcuni soggetti risultati positivi corrispondono ad una reale positività al covid19. Per motivi precauzionali sindaco Nino Cammarata, in attesa di conoscere l’esito dei tamponi, ha sospeso il mercato settimanale che si sarebbe dovuto tenere domani, giovedì 11 giugno.