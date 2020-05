Sei nuovi Agenti della Polizia di Stato assegnati alla Questura di Enna

La Direzione Centrale delle Risorse Umane del Dipartimento della Pubblica Sicurezza ha assegnato alla Questura di Enna, a rinforzo dell’organico, 6 nuovi Agenti provenienti dalla Scuola della Polizia di Stato di Alessandria, ove hanno frequentato il 208° Corso di Formazione.

Si tratta degli Agenti MOSCATO Alessandro, BUGEA NOBILE Salvatore Daniele, DI PIETRO Corrado, GRIENTI Clarissa, CIULLA Salvatore e LI VIGNI Francesco i quali completeranno il loro percorso formativo e il tirocinio operativo in diverse articolazioni alla Questura di Enna, dove poi presteranno definitivamente servizio.

Alcuni sono già stati presi in forza, mentre altri arriveranno nei prossimi giorni. Ai giovanissimi poliziotti il Questore della provincia di Enna, dr. Corrado BASILE, ha dato il benvenuto e augurato buon lavoro per un concreto impegno verso la comunità e il territorio. L’entusiasmo dei neo Agenti, certamente, porterà nuova linfa per migliorare ulteriormente i risultati da parte della Polizia di Stato e per garantire maggiore sicurezza in tutto il territorio provinciale. Si tratta delle prime di una lunga serie di assegnazioni, già cadenzate, disposte dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza alla Questura di Enna che consentirà di potenziare gli organici necessari per assolvere ai diversificati compiti istituzionali.