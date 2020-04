Gli agenti di polizia di Nicosia sequestrano un’auto rubata

COMUNICATO STAMPA

Agenti del Distaccamento della Polizia Stradale di Nicosia, sulla strada statale n. 575, notavano un carroattrezzi – con sopra una vettura – il cui conducente colloquiava con un altro soggetto che si trovava a bordo di un’altra auto. Insospettiti dall’atteggiamento dei due e dal luogo in aperta campagna, gli operatori procedevano a controllare sia i mezzi che i soggetti.

L’attenzione veniva particolarmente attirata da una delle vetture poiché tutti i vetri riportavano l’anno di costruzione 2010, mentre sulla carta di circolazione era riportato, come anno di immatricolazione del veicolo, il 2004. Anche la targhetta metallica identificativa del veicolo, posta all’interno del vano motore, risultava non fissata con i rivetti originali della casa costruttrice, segno questo di probabile manomissione. Si appurava, attraverso ulteriori verifiche, che l’auto era stata oggetto di furto lo scorso anno in una cittadina del nord Italia. Il veicolo veniva pertanto sottoposto a sequestro penale, in attesa della restituzione al legittimo proprietario, mentre il conducente del veicolo, G.P., originario di Catania, classe 1961, pregiudicato, è stato deferito alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Enna per il reato di ricettazione.