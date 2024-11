Federazione provinciale di Gioventù Nazionale – Passeggiata ecologica a Nicosia un’azione concreta per l’ambiente

Un’iniziativa di giovani per il territorio

Sabato mattina, le strade di Nicosia sono state il teatro di un’iniziativa promossa dalla Federazione provinciale di Gioventù Nazionale, il movimento giovanile di Fratelli d’Italia, in collaborazione con l’associazione “Credere nella comunità”. Decine di giovani, provenienti da diversi comuni della provincia, hanno raccolto rifiuti abbandonati lungo alcune vie cittadine, dimostrando impegno concreto verso la tutela ambientale.

Il messaggio di Giovanni Latona

Giovanni Latona, vice presidente provinciale di Gioventù Nazionale e promotore dell’evento, ha spiegato l’obiettivo dell’iniziativa: “Dopo Leonforte, abbiamo voluto contribuire concretamente anche a Nicosia. Questo progetto non è solo un’azione pratica, ma un messaggio forte per sensibilizzare al rispetto dell’ambiente come fondamento di una comunità coesa e responsabile”.

Supporto e adesione istituzionale

Tra i partecipanti, anche rappresentanti politici locali, come Emilio Ridolfo e Melania Scorciapino, coordinatori di Fratelli d’Italia. Jacopo Mario Gessaro, presidente provinciale del movimento, ha lodato l’evento definendolo “un momento di aggregazione e sensibilizzazione”. Ha aggiunto che altre iniziative simili saranno organizzate in futuro per estendere il messaggio ambientale in tutta la provincia.