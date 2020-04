Comitato Pro Enna: la solidarietà fortifica il mondo. La città accanto a chi combatte il virus

Comitato Pro Enna – Sono settimane estenuanti, difficili da gestire, dove spesso lo sconforto prende il sopravento, ma poi arriva una ventata di positività e sui volti degli angeli di questo terribile momento storico, coperti dalle mascherine e segnati dalla stanchezza, spunta un sorriso generato dalla guarigione di un paziente o da un gesto amico. È proprio la macchina della solidarietà il lato positivo di questa triste pagina della storia di uno dei paesi più belli del mondo. In questi lunghi giorni non c’è stata associazione o persona che, alla richiesta del Comitato Pro Enna di supportare coloro che in prima linea stanno fronteggiando l’emergenza, si sia tirata indietro e a ciascuno di loro è rivolto il profondo grazie del Comitato.

Con il contributo di Accademia Pergusea, Soroptimist, Lions Club e Kiwanis è stata acquistata biancheria intima per i pazienti ricoverati e che, nei primi giorni, non potevano incontrare i familiari. L’Associazione Maria SS. della Catena, Ancos e 360 hanno contribuito per l’acquisto di visiere para schizzi per il personale sanitario Covid , mentre le tute monouso, sempre per il personale sanitario reparto Covid, sono state acquistate grazie a Fidapa, Miceli Arredamento, Club Unesco e

Co.DI., quartiere di via Toscana. Un grazie particolare a tutti i cittadini che hanno contribuito con grande generosità alla raccolta fondi rendendo possibile l’acquisto di mascherine per il personale sanitario dell’ospedale Umberto I e per le diverse categorie impegnate in prima linea nei servizi essenziali e nel contenimento del Covid 19.

Questa emergenza dimostra come tanti piccoli gesti danno vita a qualcosa di grande che contribuisce, anche se non in maniera diretta, a salvaguardare la nostra collettività. Ci sono stati chiesti molti sacrifici, di rinunciare o modificare le nostre abitudini quotidiane, ma abbiamo scoperto che uniti e supportandoci possiamo farcela.

COMITATO PRO ENNA