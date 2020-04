Nicosia – Muore a 19 anni dopo aver partorito

La diciannovenne che era in terapia intensiva all’ospedale Basilotta di Nicosia dalla fine di marzo per le complicanze post parto avvenuto nello stesso ospedale ieri é deceduta. Maria Giusi Marletta, 19 anni, di Raddusa, aveva partorito apparentemente senza problemi ma una serie di complicazioni erano sorte tanto da costringere i sanitari ad un ricovero nel reparto Terapia intensiva del Basilotta dove è rimasta ricoverata senza riprendere conoscenza.

Secondo indiscrezioni non confermate la paziente si sarebbe aggravata a causa di una infezione respiratoria ma la giovane non era stata sottoposta al tampone e non era stato disposto il trasferimento al Covid Hospital dell’Umberto I di Enna