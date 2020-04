Valguarnera: l’assessore Sara Pecora e il sindaco Francesca Draià parlano dei risultati delle iniziative di solidarietà

Dichiarazioni Assessore alla sanità e servizi sociali Sara Pecora:

“Voglio innanzitutto ringraziare tutti i cittadini di Valguarnera per aver rispettato le regole, cercando di evitare il più possibile le uscite e quindi poter affrontare nel migliore dei modi l’epidemia Coronavirus ormai diffusa in tutto il territorio Nazionale.

La macchina amministrativa, nonostante il difficile momento non smette di lavorare. Abbiamo contattato da inizio emergenza tre associazioni di volontariato: Avis, Golem e Sicilia Emergenza, con le quali è stato attivato il servizio di supporto ad anziani e persone in quarantena, per garantire loro beni di prima necessità, farmaci e quant’altro ci sia bisogno. Mi preme ringraziarli per il minuzioso lavoro svolto.

Altra importante iniziativa il “Carrello solidale”, riempito giornalmente grazie alla collaborazione di tanti cittadini, la cui spesa viene portata a famiglie segnalate dall’assistente sociale dell’Ente, tramite il supporto di un’altra associazione con cui stiamo avendo il piacere di collaborare: le Pantere Verdi. Ben 82 sono i pacchi alimentari consegnati fino ad oggi. Molti volontari sono di supporto anche alla Polizia Municipale, ed ai clienti che acquistano nei punti vendita di genere alimentare.

Da qualche giorno è partita anche la consegna dei buoni spesa, un grande aiuto per tutte quelle famiglie che a causa dell’epidemia si sono ritrovate in difficoltà economiche.

Due sono gli interventi di sanificazione che sono stati effettuati nel nostro Paese. Il primo nel mese di marzo, preceduto da un lavaggio strade: sono stati sanificati i locali comunali, le scuole e tutto il territorio locale.

Il secondo intervento è stato effettuato la sera prima di Pasqua da agricoltori volontari del nostro territorio che gentilmente hanno messo a disposizione i loro mezzi per effettuare il servizio.

Ricordando all’intera comunità che sono sempre a disposizione per qualsiasi cosa, voglio infine ringraziare il comando di Polizia Municipale tutto, il comando Carabinieri e tutti gli operatori ecologici per l’impeccabile lavoro svolto, nonostante il difficile periodo che purtroppo stiamo attraversando”.

Dichiarazioni Sindaco:

“Domande buoni spesa ne stanno arrivando tantissime e il settore dei servizi sociali sta lavorando senza sosta per cercare di consegnare quanti più buoni, ad oggi sono stati consegnati a circa 50 famiglie.

È un momento delicato dove l’amministrazione cercherà come ha fatto dal primo giorno di far sentire la propria vicinanza a tutte le famiglie. Stiamo lavorando per garantire assistenza domiciliare agli anziani over 65 soli.”