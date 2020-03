Piazza Armerina – “Mascherine gratis ma aiutatemi a trovare le materie prime”. Imprenditore disposto a lavorare per la comunità.

“Salve sono Elia ho il laboratorio di cuoio in via Garibaldi a Piazza Armerina, volevo mettere a disposizione della comunità le mie macchine e il mio lavoro per fabbricare mascherine ma non ho il materiale per farlo ne i soldi per comprarlo. Vorrei fare un appello ai negozi di che vendono prodotti per l’agricoltura, loro hanno rotoli di TNT, se volessero donarlo alla comunità io sarei disposto a mettermi al lavoro gratuitamente. Serve anche elastico per maglieria”. Elia ci ha chiesto di diffondere questo suo appello che molto volentieri pubblichiamo.

Comunicare eventuali disponibilità al numero 3208074878.