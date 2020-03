Agira: Consigliere Valenti “Amministratori donate le vostre indennità di carica”

Agira: Il consigliere comunale di opposizione Cristina Valenti ha formalizzato una richiesta rivolta agli amministratori del comune di Agira, Assoro, Leonforte, Nissoria, Regalbuto, Gagliano e Troina con la quale richiede di valutare la possibilità di devolvere l’ indennità di carica per far fronte all’ emergenza sanitaria, sociale ed economica del momento supportando la sanità locale. “La politica – scrive il consigliere Cristina Valenti – deve dare un forte e concreto segno a favore del territorio, occorre un gesto che fa onore a tutti gli amministratori e che assume un alto valore simbolico, la battaglia può essere vinta ma solo con il contributo e l’ impegno di tutti è questo è il momento di dimostrare la nostra vicinanza concreta”. Il consigliere Valenti propone di devolvere l’ indennità dei mesi di Marzo e Aprile. Nella nota della giovane consigliere comunale di Agira si evidenzia come attualmente la raccolta fondi organizzata per l’ Ospedale di Leonforte ha raggiunto la cifra di 4.720 Euro, una somma ancora insufficiente per l’ acquisto di materiali e attrezzature per far fronte all’ emergenza Covid-19. Si auspica che la proposta venga accolta.