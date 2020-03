Piazza Armerina – Diffusi audio con presunti infettati dal coronavirus. Enzo Pranio “denunceremo chi li ha registrati”

Il coronavirus non miete solo vittime sotto forma di contagiati ma rischia di annotare tra i suoi effetti negativi anche quello di affibbiare l’etichette di untore a chi in realtà non ha nulla a che fare con il virus. E’ il caso di Enzo Pranio, titolare di una nota macelleria nella centralissima via gen. Muscarà con una seconda sede a Enna, che in queste ore ha visto circolare su internet alcuni audio che insinuano, senza alcun riscontro oggettivo, che un suo dipendente sia risultato positivo al tampone per accertare la presenza del coronavirus. L’imprenditore ha subito registrato un video, che vi mostriamo, nel quale annuncia le denunce penali per tutti quelli che hanno partecipato alla diffusione di una notizia falsa.

E’ da giorni che riceviamo notizie false fatte girare dai soliti imbecilli locali che tra un frase famosa con tanto di immagini new age e stupidaggini varie molto spesso pubblicano pettegolezzi, garantendo per la loro veridicità. Lasciate fare il lavoro d’informazione a chi lo sa fare non fate girare notizie, audio, video, messaggi di medici o presunti tali che diffondono presunte verità. Tutto questo materiale è facile che possa portarvi davanti ad un giudice ma quel che è più grave è che la pubblicazione di affermazioni così diffamatorie, come nel caso di Enzo Pranio, potrebbe costare tanto dolore ad altri.

Siamo in possesso degli audio che non pubblichiamo perché menzionano anche altre persone.