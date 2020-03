Piazza Armerina – Restiamo in casa ma …stiamo uniti. Le iniziative per darsi coraggio. Ma ci sono anche i “complottisti” che…

Sono molte le iniziative che in questi giorni si stanno mettendo a punto per tentare di dare un senso al tempo che siamo costretti a trascorrere tra le mura domestiche. Oggi, ma si ripeterà la stessa cosa domani e dopodomani, l’appuntamento è con la musica. Tre flash mob rigorosamente dal balcone o dalla finestra di casa che prevedono l’esecuzione alle 18 in punto di un brano musicale. Oggi bisognava “esibirsi” cantando, l’inno di Mameli , domani il brano previsto è “Azzurro” e domenica “Il cielo è sempre più blu”.

Altra iniziativa motivazionale è quella di esporre dei lenzuoli con la scritta “Tutto andrà bene”. Qualcuno a Piazza Armerina ha già esposto il proprio “lavoro” (in via Mons. La Vaccara) . Non è escluso che nei prossimi giorni possano avviarsi altre iniziative . Mandateci una foto delle vostre partecipazioni a queste attività.

C’è poi chi la vicenda “coronavirus” l’ha presa proprio male e si spinge a ipotizzare la terza guerra mondiale con l’intervento di chissà quale mente diabolica pronta a conquistare la terra. E’ il caso di chi ha voluto esprimere la sua idea con tanto di cartello con scritto “Hanno messo un mondo in ginocchio!”