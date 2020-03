Piazza Armerina – Gli operatori turisti piazzesi: abbiamo bisogno d’aiuto per fare fronte a questa crisi

Al municipio di Piazza Armerina si è svolto ieri un incontro tra gli operatori turistici e l’assessore al turismo Ettore Messina per parlare della situazione che sta venendo a delinearsi a causa della diffusione del coronavirus. Tutte le aziende del settore sono in uno stato di crisi. Le disdette delle strutture ricettive sfiorano il 90% per il mese di marzo e anche la ristorazione ha sensibilmente ridotto il business legato ai gruppi turistici che già i questo periodo di solito visitano la città dei mosaici.

“Tutto sembra fermarsi e il grido d’allarme che viene del settore è forte – dichiara l’assessore Ettore Messina – dobbiamo fare squadra e prepararci alla ripartenza non appena la cronaca inizierà a parlare di una riduzione dei contagi del coronavirus. Fare squadra significa superare tutte le rivalità, necessarie ma a volte dannose se esasperate, che in questi anni hanno diviso gli operatori, cercare nuove opportunità di rilancio e prepararsi a spazzare via la crisi con la laboriosità e l’unione”.

“Chiederò la partecipazione di tutti e di tutte le istituzioni compreso il parco archeologico che può e deve sostenere il settore con iniziative di richiamo e di incentivazione. Inoltre mi farò portavoce presso la Regione Siciliana delle giuste richieste degli operatori che si trovano costretti ad affrontare spese, fare fronte a muti e pagare tasse a fronte di un crollo del settore turistico”.

La riunione si è conclusa con una raccolta di firme, che proseguirà anche nei prossimi giorni, di un documento in cui si chiedono misure urgenti, nell’ambito delle proprie competenze, alla direzione del parco archeologico.