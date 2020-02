Meteo: nel weekend temperature primaverili

SICILIA: nuovo RIALZO TERMICO nel WEEKEND con temperature primaverili, poi possibile svolta!

In questo fine settimana si conclude l’inverno meteorologico dato che il primo di marzo, per convenzione, inizierà la primavera meteorologica. Un inverno che passerà alla storia non tanto per il freddo, ma per l’eccezionale fase siccitosa che ha caratterizzato la stagione in essere, ma tracceremo un bilancio in un articolo dedicato.

Nel corso dei prossimi giorni si assisterà ad un nuovo graduale miglioramento delle condizioni atmosferiche, dopo il passaggio di un debole impulso instabile seguito da aria relativamente fredda di origine nord-atlantica. Tuttavia non avremmo condizioni di assoluta stabilità, ma un contesto di variabilità con pochi fenomeni.

Il tutto sarà accompagnato da un nuovo rialzo termico a causa di un nuovo afflusso di correnti più umide e temperate in arrivo dai quadranti sud-occidentali che precedono una nuova perturbazione atlantica, che nel corso della prossima settimana, dovrebbe giungere sul mediterraneo centro-occidentale, ma di questo né riparleremo nei prossimi aggiornamenti.

