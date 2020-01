Piazza Armerina – Sospesa per oggi la raccolta dei rifiuti organici

Avviso del comune di Piazza Armerina

Si avvisa la cittadinanza che, per assoluta indisponibilità di impianti di compostaggio ai quali conferire, il giorno 10 gennaio 2020 non sarà possibile procedere alla raccolta dei rifiuti organici compostabili. Nelle more che il servizio sia riattivato, si invitano i cittadini a non esporre tale rifiuto e incrementare le forme di autosmaltimento mediante uso di compostiere domestiche. Si segnala che anche il CCR è impossibilitato a ricevere rifiuti organici compostabili. Quanto sopra rappresenta misura di emergenza mentre si procede alla ricerca di un centro di compostaggio disponibile a ricevere i rifiuti organici del nostro Comune. A tal proposito è stata convocata a Riesi, domani pomeriggio, una riunione con gli altri comuni della SRR /ATO 4 Caltanissetta Provincia Sud per verificare la possibilità di conferire presso l’impianto consortile nella zona industriale di Gela.