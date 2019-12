Manteniamo pulita Piazza Armerina, città turistica anche d’inverno.

E’ apprezzabile lo sforzo fatto dai ragazzi dello Sprar bravi a ripulire la città da erbacce e sporcizia che, in alcuni casi, non venivano rimosse da anni ma dobbiamo segnalare che all’ingresso della città le lettere che compongono la scritta Piazza Armerina e i simboli dei quartieri storici sono ormai stati coperti dalla vegetazione. Visto che gli ingressi delle città rappresentano un po’ il biglietto da visita del centro abitato consigliamo all’amministrazione di provvedere con urgenza a ripulire la zona visto che ci proponiamo come città turistica non solo d’estate ma anche d’inverno.

