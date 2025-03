Boschi e strisce blu al centro del prossimo Consiglio comunale di Piazza Armerina

Il Consiglio comunale di Piazza Armerina discuterà, il prossimo 31 marzo, due temi che coinvolgono direttamente la vita quotidiana e il futuro ambientale della comunità; da una parte la gestione dei boschi cittadini – patrimonio inestimabile di biodiversità e benessere –, dall’altra il rinnovo della gestione dei parcheggi a pagamento, meglio noti come strisce blu, ormai da tempo parte integrante delle abitudini cittadine.

Parlare di boschi, nella «Città dei mosaici», è come aprire un capitolo essenziale del vivere quotidiano, non solo per la rilevanza naturalistica – e turistica – che essi ricoprono, ma anche per il ruolo strategico nella lotta ai cambiamenti climatici. I boschi, infatti, oltre a fungere da prezioso polmone verde, aiutano a contrastare fenomeni come l’erosione del suolo e gli smottamenti, trattenendo l’acqua e preservando così il territorio anche in caso di eventi meteorologici estremi.

Benefici nascosti delle aree boschive di Piazza Armerina

Tra gli ulteriori benefici offerti dai boschi, spesso sottovalutati, spicca il ruolo fondamentale che essi giocano nel mantenimento della biodiversità: ospitando specie animali e vegetali autoctone, contribuiscono attivamente alla conservazione degli equilibri ecologici locali. Ma non è tutto; i boschi rappresentano anche luogodi svago e di aggregazione sociale, incentivando stili di vita sani e attività sportive, con evidenti vantaggi per la salute fisica e psicologica dei cittadini.

Il ruolo educativo e turistico dei boschi

Da sottolineare anche l’aspetto educativo e didattico: le scuole possono sfruttare i boschi cittadini per attività all’aperto, sensibilizzando così le nuove generazioni al rispetto dell’ambiente e alla tutela del territorio. Inoltre, una gestione virtuosa e sostenibile di queste risorse può creare nuove opportunità economiche legate all’ecoturismo, incentivando attività imprenditoriali locali capaci di coniugare sviluppo economico e rispetto ambientale.

Strisce blu, verso una nuova gestione

Sul tavolo del consiglio anche il tema delle strisce blu, i parcheggi a pagamento non custoditi ormai diventati familiari ai cittadini armerini da oltre dieci anni. La discussione riguarderà la modalità e le eventuali novità nella loro gestione.

Foto di Giuseppe Di Vita