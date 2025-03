Palermo,ARS- Dall’Assemblea Costituente ai giorni nostri, un’analisi della presenza femminile nelle istituzioni

Dopo decenni di crescita costante, l’ultima legislatura ha segnato un’inversione di tendenza; il numero di donne siciliane elette al Parlamento nazionale e regionale è diminuito; un dato allarmante che emerge dal volume curato dalla Biblioteca dell’Assemblea Regionale Siciliana, presentato l’8 marzo. Il volume raccoglie le schede relative alla rappresentanza parlamentare femminile dall’Assemblea Costituente ai giorni nostri, offrendo un’analisi dettagliata dell’evoluzione normativa sui diritti delle donne in Italia.

Il volume, introdotto dalla presidente della Commissione Marianna Caronia, include schede biografiche delle donne siciliane elette alla Camera, al Senato e all’Assemblea Regionale Siciliana; la pubblicazione offre anche uno spaccato delle donne non siciliane elette al parlamento nazionale in Sicilia. La presentazione, che ha visto la partecipazione delle componenti Valentina Chinnici e Roberta Schillaci oltre che di molte parlamentari citate nel volume, si è svolta presso l’Oratorio di Sant’Elena e Costantino in Piazza della Vittoria 23.

L’evento è stato anche un’occasione per visitare l’archivio storico dell’ARS, ospitato nei locali dell’oratorio. Il volume rappresenta un importante strumento per comprendere l’evoluzione della presenza femminile nelle istituzioni siciliane, mettendo in luce i progressi compiuti e le sfide ancora da affrontare.