Piazza Armerina – Mense scolastiche rinnovate, via ai lavori nelle scuole Roncalli, S. Ippolito e Sciascia

L’amministrazione comunale di Piazza Armerina ha approvato tre importanti progetti per la rifunzionalizzazione degli spazi mensa nelle scuole elementari “Leonardo Sciascia”, medie “Roncalli” e materne “S. Ippolito”. Le delibere, inserite nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), missione 4 – istruzione e ricerca – componente 1 – potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università – investimento 1.2 “Piano di estensione del tempo pieno e mense”, sono finanziate dall’Unione Europea attraverso i fondi Next Generation EU.

Ciascun progetto può contare su un finanziamento complessivo di 148.500,00 euro, suddivisi come segue: 103.125,00 euro per i lavori e la restante parte a disposizione dell’amministrazione (45.375,00 euro per le scuole “Leonardo Sciascia” e “Roncalli”, e 41.250,00 euro per la “S. Ippolito”). I codici CUP relativi ai progetti sono:

* Leonardo Sciascia: I37G24000180006

* Roncalli: I37G24000170006

* S. Ippolito: I37G24000160006

L’amministrazione comunale si impegna a monitorare l’avanzamento dei lavori, garantendo trasparenza e informazione ai cittadini; l’obiettivo è quello di migliorare la qualità dei servizi scolastici, offrendo ambienti più funzionali e accoglienti per gli studenti.