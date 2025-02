All’università Kore di Enna il primo corso multidisciplinare di educazione ai diritti

Domani 27 febbraio 2025, alle ore 12, presso l’Università degli Studi di Enna “Kore”, si terrà la presentazione del primo Corso Universitario Multidisciplinare di Educazione ai Diritti (CUMED). L’evento, che si svolgerà nell’Auditorium Pettinato, rappresenta un importante passo avanti nella formazione sui diritti umani e vede il contributo dell’UNICEF Italia.

Sette incontri per esplorare la tutela dei diritti

Il corso, sviluppato con il contributo dei docenti dell’Università Kore, si articola in sette incontri che approfondiranno, con un approccio interdisciplinare, le principali questioni legate all’infanzia e all’adolescenza nel mondo contemporaneo. I temi affrontati spaziano dalla tutela dei diritti nella prima infanzia al sostegno alla genitorialità, fino alla protezione dei minorenni stranieri non accompagnati e alla riflessione sui contesti di guerra.

Le dichiarazioni dell’UNICEF e dell’Università Kore

La presidente dell’UNICEF Italia, Carmela Pace, ha sottolineato l’importanza dell’iniziativa: «I CUMED rappresentano un’opportunità importante per la formazione delle giovani generazioni, per consolidarne la consapevolezza nell’ambito dei diritti umani e per promuovere scelte, comportamenti ed azioni attente ai diritti delle persone di minore età, senza mai dimenticare chi è più vulnerabile».

Anche il Dipartimento di Studi classici, linguistici e della formazione della Kore ha espresso grande entusiasmo per il progetto. La direttrice del Dipartimento, prof.ssa Marinella Muscarà, ha dichiarato: «L’educazione ai diritti umani è una sfida continua, un processo di trasformazione di chi, in futuro, avrà la responsabilità di educare e formare i bambini e le bambine. Per tale ragione abbiamo colto al volo questa straordinaria opportunità dei Corsi CUMED per il valore aggiunto che portano al corso di laurea in Scienze della formazione primaria».

Un percorso formativo con un forte impatto sociale

L’iniziativa si inserisce in un più ampio contesto di sensibilizzazione e formazione, finalizzato a offrire strumenti concreti per la conoscenza e l’applicazione della Convenzione ONU sui diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza. L’obiettivo è formare professionisti consapevoli e preparati, che possano avere un impatto significativo nella crescita e nella tutela dei più piccoli.