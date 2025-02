Certificazione ISO 9001 all’IRCCS Oasi: primo centro in Sicilia per la qualità del trattamento con tossina botulinica

L’IRCCS Oasi, già parte della Rete Italiana Tossina Botulinica (RITB), ha ottenuto un prestigioso riconoscimento di qualità: la certificazione ISO 9001, che lo consacra come il primo centro in Sicilia per la qualità del suo percorso clinico-terapeutico nel trattamento della spasticità con tossina botulinica (TB). Questo traguardo arriva grazie a oltre vent’anni di esperienza e a un approccio interdisciplinare che ha reso l’Istituto un punto di riferimento nel settore.

Pionieri nel trattamento pediatrico

Dal 2001, l’IRCCS Oasi si distingue per la somministrazione di TB in età pediatrica, con un Servizio di Day Hospital dedicato che ha trattato oltre 800 pazienti pediatrici. Questo servizio è nato grazie all’iniziativa del dott. Aurelio Vitello, esperto in elettromiografia e disordini del movimento, all’interno dell’UOC di Neurologia e Neurofisiopatologia per l’Età Evolutiva, diretta dal dott. Maurizio Elia.

Un’offerta terapeutica ampliata anche per gli adulti

L’Istituto ha rafforzato la propria offerta con la creazione di una seconda équipe dedicata al trattamento con TB nei soggetti adulti. Tra i professionisti coinvolti, il dott. Pietro Marano, direttore dell’UOC di Neuroriabilitazione, il dott. Fabio Capodieci e la dott.ssa Giuseppina Grasso, che hanno contribuito a rendere l’Oasi un centro d’eccellenza.

Innovazione e sicurezza: la guida ecografica

L’Oasi di Troina è stato tra i primi centri in Italia – e il primo in Sicilia dal 2013 – a introdurre la somministrazione di TB con guida ecografica. Questa tecnica innovativa, che richiede elevata specializzazione, garantisce maggiore precisione nell’individuazione del muscolo bersaglio ed evita possibili lesioni accidentali, migliorando così l’efficacia e la sicurezza del trattamento.

Un modello per la sanità regionale

Grazie a questa certificazione, l’IRCCS Oasi si conferma un’eccellenza nel panorama sanitario regionale, rispondendo con professionalità e qualità alle esigenze dei pazienti. L’Istituto ha contribuito alla realizzazione del Piano Diagnostico Terapeutico Assistenziale (PDTA) per l’uso della tossina botulinica nella spasticità, incluso il trattamento in età pediatrica, in conformità con le direttive dell’Assessorato della Salute della Regione Sicilia.

Le parole del Direttore Generale

Il Direttore Generale dell’IRCCS Oasi, dott. Arturo Caranna, ha espresso grande soddisfazione per il riconoscimento ottenuto:

«Questa certificazione è il risultato di oltre vent’anni di impegno e dedizione da parte di tutto il nostro personale, che con competenza e umanità lavora quotidianamente per rispondere alle esigenze dei pazienti. Siamo orgogliosi di essere il primo centro in Sicilia a ricevere la certificazione ISO 9001 per il nostro percorso clinico-terapeutico nel trattamento della spasticità con tossina botulinica».