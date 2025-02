Piazza Armerina – Carnevale 2025: contributi per la realizzazione dei carri allegorici

In occasione del Carnevale 2025, l’amministrazione comunale ha annunciato la propria intenzione di supportare economicamente la realizzazione dei carri allegorici. Per incentivare la partecipazione e la creatività, il Comune metterà a disposizione un finanziamento massimo di 1000 euro per ogni progetto approvato.

Modalità di partecipazione

L’iniziativa è aperta a singoli cittadini, associazioni e aziende che desiderano contribuire alla manifestazione con un carro allegorico. Per partecipare, è necessario inviare una richiesta formale entro martedì 18 febbraio alle ore 12:00. Le domande dovranno essere inoltrate tramite email all’indirizzo **turismo@comunepiazzaarmerina.it**.

Dettagli richiesti per la candidatura

Nella domanda di partecipazione dovranno essere indicati:

– Il progetto del carro da realizzare;

– Le dimensioni del carro;

– Il tema prescelto per la rappresentazione.

Questo supporto economico mira a rendere il Carnevale 2025 un evento ancora più spettacolare e coinvolgente, dando spazio alla creatività e alla tradizione locale.