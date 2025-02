Turismo in Sicilia: una legge per allineare le strutture ricettive agli standard nazionali

Con un occhio attento alla valorizzazione del territorio e un altro- non meno vigile -alla crescente competitività del settore, la giunta Schifani ha dato il via libera a un disegno di legge che promette di rivoluzionare il sistema delle strutture turistico-ricettive in Sicilia. Un’iniziativa, proposta dall’assessore al Turismo Elvira Amata, che mira ad allineare la regione agli standard nazionali e a svecchiare una normativa ormai datata.

Un passo avanti per il turismo siciliano

«Con questa proposta – ha dichiarato il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani – intendiamo valorizzare ancora di più la fruizione turistica del nostro territorio e allo stesso tempo accrescere la competitività all’interno del settore. Così, la Regione sarà in grado di garantire ai turisti standard di accoglienza più elevati». Parole che sottolineano l’ambizione di un progetto che non si limita a un semplice aggiornamento delle norme, ma che punta a trasformare l’esperienza turistica in Sicilia, rendendola più moderna, efficiente e in linea con le aspettative di un pubblico sempre più esigente.

Una classificazione più chiara e al passo con i tempi

Il disegno di legge introduce una classificazione più dettagliata delle strutture ricettive, distinguendo tra alberghiere, extralberghiere, del turismo nautico e locazioni turistiche. Un’attenzione particolare è riservata agli alloggi nautici diffusi, una tipologia in crescente diffusione che offre pernottamenti e servizi di accoglienza a bordo di imbarcazioni.

«Il settore dell’accoglienza turistica negli ultimi anni si è diversificato sempre di più andando oltre le strutture ricettive più classiche – ha spiegato l’assessore Amata –. Per questo, riteniamo non più rinviabile una disciplina del settore che possa portare la Sicilia al passo con i tempi venendo incontro sia alle esigenze degli imprenditori sia a quelle dei turisti. Questa è la direzione nella quale intendiamo muoverci, coerentemente con le iniziative varate a livello nazionale».

Una visione che va oltre la semplice classificazione, abbracciando le nuove tendenze del settore e creando un quadro normativo in grado di tutelare sia i turisti, гаранtendo standard di qualità elevati, sia gli operatori, offrendo strumenti chiari e процедурные semplificate.

Semplificazione delle procedure e controlli più efficaci

Tra le novità introdotte dalla legge, spicca la semplificazione delle procedure di avvio delle attività. Grazie alla presentazione della Scia al dipartimento regionale del Turismo, sarà possibile avviare la propria attività in modo più rapido ed efficiente. Il dipartimento, естественно, si riserva il diritto di verificare successivamente la sussistenza dei requisiti dichiarati.

Un’altra novità importante riguarda l’istituzione del Codice identificativo regionale (Cir), uno strumento che обещает di portare maggiore trasparenza e tracciabilità nel settore. Il Cir dovrà essere esposto all’esterno delle strutture e reso visibile sui siti internet, consentendo ai turisti di identificare facilmente la struttura e verificarne la regolarità.

Un plauso bipartisan e una visione condivisa

L’approvazione della legge è stata accolta con favore da tutte le forze politiche, che hanno riconosciuto l’importanza di un intervento legislativo in un settore strategico per l’economia siciliana. Un plauso è arrivato anche dalle associazioni di categoria, che hanno contribuito attivamente alla stesura del testo.

«A conclusione di un iter lungo e complesso voglio esprimere il mio più vivo compiacimento per il testo normativo appena approvato dal parlamento regionale, su impulso del mio assessorato e dell’intero governo della Regione, grazie alla piena condivisione di tutte le forze politiche, della competente commissione legislativa che ha costantemente contribuito alla stesura del testo e all’ulteriore contributo offerto dalle associazioni di categoria», ha dichiarato l’assessore Amata, sottolineando l’importanza di un lavoro di squadra che ha portato a un risultato condiviso e полезный per l’intero settore turistico siciliano.