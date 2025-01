Diabete di tipo 2 e carenze nutrizionali: il lato nascosto della malnutrizione

Una nuova revisione delle evidenze scientifiche ha rivelato che il “hidden hunger” – ovvero livelli bassi di vitamine e minerali essenziali – è estremamente comune tra le persone affette da diabete di tipo 2. Secondo lo studio, pubblicato il 28 gennaio sulla rivista BMJ Nutrition, Prevention & Health, fino al 45% dei diabetici di tipo 2 soffre di carenze multiple di vitamine, minerali ed elettroliti.

Il team di ricerca, guidato dal professor Daya Krishan Mangal dell’International Institute of Health Management Research di Jaipur, India, ha evidenziato come questa situazione rappresenti il “doppio fardello della malnutrizione”. In sostanza, le persone che cercano di controllare il diabete attraverso la dieta rischiano di andare incontro a importanti deficit nutrizionali.

I dati della ricerca

L’analisi ha preso in considerazione 132 studi condotti tra il 1998 e il 2023, coinvolgendo un totale di oltre 52.500 partecipanti. Tra le carenze più comuni nei diabetici di tipo 2, la vitamina D è risultata la più diffusa, con oltre il 60% dei pazienti affetti da livelli molto bassi. Seguono altre carenze significative:

– Magnesio: 42%

– Ferro: 28%

– Vitamina B12: 22%

Il ruolo della metformina e le differenze di genere

Le persone in trattamento con metformina, uno dei farmaci più usati per il diabete di tipo 2, risultano particolarmente a rischio di carenza di vitamina B12: il 29% dei pazienti in terapia con questo farmaco mostra livelli insufficienti della vitamina. Inoltre, le donne diabetiche risultano più esposte alle carenze nutrizionali rispetto agli uomini: il 49% contro il 43%.

Geograficamente, i tassi più elevati di deficit vitaminici si registrano nelle Americhe, dove il 54% dei diabetici soffre di una carenza specifica di micronutrienti.

Conseguenze delle carenze nutrizionali

Gli studiosi hanno sottolineato che le carenze di vitamine e minerali potrebbero non solo peggiorare il controllo del diabete, ma anche contribuire all’insorgenza di altre problematiche di salute. Infatti, molti di questi nutrienti sono direttamente coinvolti nei processi metabolici, compresi quelli che regolano il metabolismo del glucosio e la segnalazione dell’insulina.

«Il trattamento del diabete di tipo 2 si concentra spesso sul metabolismo energetico e sui macronutrienti, ma l’alta prevalenza di specifiche carenze di micronutrienti tra i pazienti evidenzia la necessità di ottimizzare l’alimentazione in maniera più completa», hanno concluso gli autori della ricerca.

Una possibile connessione con l’insorgenza del diabete

Secondo i ricercatori, la mancanza di vitamine e minerali potrebbe avere un ruolo anche nello sviluppo stesso del diabete. La carenza di micronutrienti, infatti, può influenzare il metabolismo del glucosio e i meccanismi di segnalazione dell’insulina, facilitando così l’insorgenza e la progressione della malattia.

Questo studio mette in luce un aspetto spesso trascurato nella gestione del diabete di tipo 2: la necessità di un approccio nutrizionale più bilanciato che, oltre a controllare zuccheri e calorie, garantisca anche il giusto apporto di vitamine e minerali essenziali per la salute complessiva del paziente.

Luigi Schiavo per StartNews