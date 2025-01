Vivere vicino alla famiglia influisce sulla psicologia: ecco come

Una nuova ricerca ha evidenziato che vivere vicino ai propri familiari può influenzare la psicologia delle persone in modi sorprendenti. La vicinanza ai parenti sembra influenzare aspetti profondi della personalità, dalle convinzioni politiche al senso di appartenenza alla comunità.

Lo studio ha analizzato dati provenienti da sei ricerche condotte negli Stati Uniti, nelle Filippine e in Ghana, esaminando come la presenza di un nucleo familiare numeroso – o la percezione di esserci immersi – influisca sulle scelte e sui valori degli individui.

Più legami, più sostegno reciproco

Secondo Joshua Ackerman, professore di psicologia dell’Università del Michigan, vivere in ambienti ricchi di legami familiari spinge le persone a dare maggiore importanza al supporto reciproco e alla protezione della comunità. «Questi effetti nascono dal fatto che la presenza di molti parenti, o anche solo la percezione di avere molti parenti attorno, porta le persone a valorizzare il sostegno agli altri e a garantire che non vengano danneggiati», spiega Ackerman.

Questo senso di protezione si traduce in comportamenti estremi a favore del gruppo, come una maggiore disponibilità a combattere per il proprio paese in caso di guerra.

Un senso di giustizia più severo

Le persone che vivono circondate da parenti tendono anche a sentirsi più connesse alla propria comunità e ad adottare atteggiamenti più rigidi nei confronti dei comportamenti antisociali. Ad esempio, lo studio ha rilevato che il sostegno alla pena di morte per omicidio è più diffuso tra coloro che vivono in contesti familiari allargati. Secondo Ackerman, questa inclinazione deriva dalla volontà di proteggere i propri cari, sia prevenendo atti violenti sia punendo chi potrebbe costituire una minaccia per la famiglia.

Vantaggi e svantaggi della vicinanza familiare

Oliver Sng, autore principale dello studio e professore all’Università della California, Irvine, sottolinea che vivere vicino ai parenti comporta sia benefici che sfide. «Ci si sente naturalmente più legati a chi ci circonda, perché molti di loro sono membri della famiglia», afferma Sng. «Ma ciò significa anche che ci sono più persone da proteggere, ed è per questo che chi vive vicino ai parenti tende a sostenere punizioni severe per comportamenti pericolosi».

Implicazioni per la società e le differenze culturali

Secondo i ricercatori, questi risultati mettono in luce un aspetto spesso trascurato della nostra ecologia sociale: il senso di relatedness (relazionalità). Comprendere come la struttura familiare influisca sulle norme sociali potrebbe aiutare a spiegare le origini ecologiche di alcuni comportamenti collettivi e delle differenze culturali.

Lo studio, pubblicato sul Journal of Personality and Social Psychology, è stato condotto anche con il contributo di Minyoung Choi, dottoranda presso l’Università della California, Irvine.

Lucia Sansone per StartNews