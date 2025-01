La signora Teresa Filetti ha tagliato ieri il traguardo dei 100 anni

La signora Teresa Filetti ha tagliato ieri il traguardo dei 100 anni, un evento che è stato celebrato con grande entusiasmo dalla comunità locale. Amici, familiari e vicini si sono riuniti per festeggiare una donna che rappresenta un esempio di integrità e dedizione. Il sindaco e le autorità locali hanno portato a Teresa l’abbraccio caloroso di tutta la cittadinanza, sottolineando l’importanza del suo contributo alla comunità, all’insegna dell’amore per la famiglia e gli amici. «Un secolo di vita vissuta con amore e passione è un esempio per tutti noi», hanno dichiarato durante i festeggiamenti.