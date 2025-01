Piazza Armerina, l’immobile del vivaio Canalicchio verrà utilizzato dall’associazione ASDEA

Un immobile che sembrava ormai dimenticato – l'”ex Vivaio Canalicchio” in contrada Bellia – torna protagonista. Il Comune di Piazza Armerina ha deciso di concederlo all’Associazione Sportiva Dilettantistica Equestre Armerina (A.S.D.E.A.), che lo utilizzerà per attività legate al territorio e all’equitazione. La delibera è arrivata il 10 gennaio 2025, con l’obiettivo di trasformare quel luogo in un centro di iniziative ambientali e turistiche.

Un impegno a tutto tondo

L’A.S.D.E.A. – da sempre legata al territorio – si occuperà di organizzare escursioni a cavallo tra i boschi della zona; in cambio, manterrà l’immobile in buone condizioni. Ogni dettaglio è stato messo nero su bianco: niente danni a impianti, arredi o attrezzature. Il canone potrà essere “pagato” con servizi di pulizia e manutenzione.

Un progetto con un’anima verde

Questo passo rientra nel progetto “IART”, nato per valorizzare e proteggere l’ambiente locale. L’associazione – con la sua passione per il territorio – darà un nuovo senso a una struttura ormai vuota. Un esempio concreto di come le comunità possano riprendersi gli spazi, mettendo radici per un futuro più verde e sostenibile.