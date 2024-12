Piazza Armerina – L’associazione “Magico Mondo del Natale”: due ambienti per celebrare la magia delle feste

L’associazione Magico Mondo del Natale ha allestito in via De Pietra (la traversina accanto all’ex cinema Plutia) due ambienti tematici per celebrare le festività natalizie. L’iniziativa è inserita tra quelle previste dall’Amministrazione comunale di Piazza Armerina per i festeggiamenti legati al Natale. Il primo, denominato “Il villaggio di Babbo Natale”, è un tributo all’amato personaggio che incanta grandi e piccoli. Un’atmosfera fiabesca che riporta alla memoria l’essenza delle festività, tra decorazioni suggestive e un allestimento curato nei minimi dettagli.

Il presepe meccanizzato: un gioiello di artigianalità

Il secondo ambiente ospita “il più grande presepe meccanizzato della Sicilia centrale”, come orgogliosamente sottolineato dai membri dell’associazione. La presidente Vittoria Testa, la vicepresidente Patrizia Rausa, il tesoriere Enzo Pulici e il segretario Liborio Marino hanno investito risorse personali e mesi di impegno per creare un’opera che fonde tradizione e innovazione. “È un sacrificio che facciamo per mantenere viva questa tradizione,” spiegano i soci, aggiungendo che a ripagarli è la soddisfazione che si legge negli occhi di chi visita il presepe. L’esperienza è inoltre resa unica da un’ambientazione sensoriale arricchita da immagini e suoni.

Un’opera dedicata a Danilo Marino

Il presepe, patrocinato dal comune di Piazza Armerina che ha fornito i locali, è già stato visitato da oltre 1.000 persone ed è dedicato alla memoria di Danilo Marino, fratello del segretario dell’associazione. I membri annunciano per il prossimo anno un allestimento ancora più grande e ricco di novità. Un appuntamento imperdibile per chi ama immergersi nello spirito natalizio.