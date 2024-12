Natale in folk: il centro storico di Piazza Armerina si anima con la tradizione

Il prossimo 29 dicembre, alle ore 18:30, il centro storico di Piazza Armerina ospiterà la seconda edizione di “Natale in folk”. L’evento, organizzato con il patrocinio del Comune di Piazza Armerina, si propone di unire lo spirito natalizio alla ricchezza delle tradizioni popolari locali.

Musica, danza e tradizione

Il programma della serata prevede esibizioni folkloristiche che coinvolgeranno gruppi di danza e musica tradizionale, offrendo un’esperienza autentica e suggestiva. Le atmosfere del Natale si fonderanno con il folklore locale, creando un momento unico di celebrazione comunitaria.

Un appuntamento per tutta la famiglia

“Natale in folk” rappresenta un’occasione speciale per riunire la comunità e far rivivere le tradizioni in un contesto festivo. La scenografia del centro storico, illuminato dalle decorazioni natalizie, farà da cornice perfetta a un evento che promette di incantare grandi e piccoli.