Piazza Armerina – Concerto tributo a Gaetano Adamo: un evento tra musica e ricordi

Venerdì 27 dicembre 2024, alle ore 20:30, la Giò Social House di Piazza Armerina ospiterà la tredicesima edizione del concerto tributo dedicato a Gaetano Adamo. L’evento, intitolato “Good Mourning a.k.a. Gaetano Adamo”, rappresenta un sentito omaggio alla memoria dell’artista, musicista e amico, mantenendo vivo il ricordo attraverso la musica.

Un evento curato dall’associazione Musaica

L’iniziativa è organizzata dall’Associazione Musaica in collaborazione con altre realtà del territorio, come Don Bosco 2000 e Shadows Light. Il tributo non è solo un momento musicale, ma un’occasione per celebrare il talento e l’eredità culturale di Adamo, un nome che ha lasciato un segno indelebile nella comunità locale e oltre.

Una serata imperdibile

La serata si terrà in Via Garibaldi, 63, presso la Giò Social House, un luogo che da anni si conferma punto di riferimento per la cultura e l’aggregazione a Piazza Armerina. Il concerto promette di emozionare il pubblico con esibizioni dal vivo e una scaletta ricca di sorprese, nel pieno rispetto dello spirito artistico di Gaetano Adamo.