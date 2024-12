Piazza Armerina – Il sindaco, Nino Cammarata, su fisco, assistenza sociale e sanitaria e bosco Bellia

Adozione di misure contro l’evasione fiscale

Il sindaco di Piazza Armerina, Nino Cammarata, ha illustrato le principali attività della settimana, partendo dall’approvazione di un’importante misura contro l’evasione fiscale. “Si tratta di un provvedimento di buon senso che punta a favorire la regolarizzazione delle attività commerciali,” ha spiegato il sindaco, invitando chi non è in regola a usufruire degli strumenti messi a disposizione dal Comune per sanare la propria posizione.

Fondi contro la povertà e sostegno alle famiglie

Tra i successi della settimana, Cammarata ha evidenziato il lavoro del Comitato dei Sindaci del distretto sanitario 24/12, che coinvolge Piazza Armerina, Barrafranca, Aidone e Pietraperzia. Sono stati adottati provvedimenti per oltre un milione di euro, fondi ministeriali destinati a contrastare la povertà e sostenere progetti per le famiglie e la genitorialità. “Un aiuto fondamentale per affrontare le criticità del nostro territorio,” ha dichiarato il sindaco.

Sanità e rete ospedaliera

Il primo cittadino ha poi affrontato il tema della sanità, annunciando la convocazione, il 27 dicembre, della conferenza dei sindaci per discutere la rete ospedaliera provinciale. Cammarata ha ribadito l’importanza del potenziamento dell’ospedale di Piazza Armerina, fondamentale per garantire servizi essenziali al territorio.

Ricostruzione del bosco di Piazza Armerina

Un altro punto chiave è stato l’avvio della bonifica e della ricostruzione del bosco comunale, devastato per il 95% da incendi, in particolare quello del 2017. L’amministrazione ha richiesto finanziamenti regionali e si dice pronta a intervenire con fondi comunali dal 2025, se necessario. “Stiamo lavorando per ricostruire e prevenire ulteriori danni,” ha sottolineato Cammarata.

Democrazia partecipata e nuovi progetti

Il sindaco ha ricordato che lunedì si chiuderanno le votazioni per i progetti di democrazia partecipata, con un budget di 18.000 euro stanziato per il progetto vincente. Cammarata ha annunciato modifiche al regolamento per rendere il processo più snello e accessibile dal prossimo anno.

Iniziative culturali e gastronomiche

Infine, il sindaco ha menzionato “Fornelli in Piazza”, un evento gastronomico che animerà la città con gare culinarie e degustazioni per i prossimi tre giorni.