Commercio e artigianato: si riattiva la Consulta a Piazza Armerina

A Piazza Armerina, si riattiva la Consulta per il commercio e l’artigianato, un importante strumento di dialogo tra amministrazione e operatori economici. Durante l’assemblea costitutiva, è stato eletto un direttivo composto da figure chiave: Luigi Vivacqua, nominato presidente, Salvatore Pizzo, vice presidente, Domenica Quattrocchi, segretaria, e Salvatore Garettini come tesoriere.

Obiettivi e adesioni

La Consulta mira a sostenere il tessuto economico della città, favorendo il confronto tra le parti coinvolte. L’assessore alle attività produttive, Concetto Arancio, ha sottolineato l’importanza di questo organo: «La Consulta rappresenta uno strumento fondamentale per mantenere un dialogo costante tra la componente commerciale e quella politica. Vogliamo creare un tessuto economico forte, in grado di rispondere alle esigenze del territorio e di rilanciare il commercio e l’artigianato della nostra città. Invitiamo tutti gli operatori economici a unirsi per costruire insieme un futuro migliore.»

Il ruolo del direttivo

Oltre ai membri eletti, il direttivo include l’assessore Arancio e i consiglieri comunali Aura Filetti e Andrea Arena, con il supporto di un rappresentante delle associazioni di categoria. Questo team lavorerà per rilanciare l’economia locale, rispondendo alle esigenze degli operatori e creando un terreno fertile per la crescita del commercio e dell’artigianato.