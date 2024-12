La CGIL saluta le stabilizzazioni all’Asp di Enna e preme per nuove procedure nel 2025

La Funzione Pubblica CGIL di Enna, attraverso il Segretario Generale Alfredo Schilirò e i rappresentanti Patrizia Cacciato e Giuseppe Russo, ha espresso soddisfazione per le stabilizzazioni effettuate dall’Azienda Sanitaria Provinciale di Enna. “Ringraziamo il Management dell’Asp di Enna per l’avvenuta stabilizzazione di 30 unità di personale con il profilo di Assistente Informatico e di 7 unità con il profilo di Assistente Amministrativo”, si legge nel comunicato.

Focus sulle future stabilizzazioni

Tra gli obiettivi della FP CGIL, si sottolinea l’impegno a garantire, nel corso del 2025, nuove procedure per la nomina a tempo indeterminato di personale appartenente all’Area della Dirigenza Sanitaria, della Dirigenza PTA e del Comparto. “Questi processi dovranno avvenire nel pieno rispetto della normativa vigente”, ha dichiarato Schilirò.

Riconoscimento al personale precario

La CGIL ha evidenziato come il personale stabilizzato abbia dato un “importante e concreto contributo durante il difficile periodo della pandemia”. Questo passo rappresenta un risultato cruciale per garantire serenità e dignità ai lavoratori.

Prossimi passi e impegno per il futuro

Il sindacato ribadisce che continuerà a lavorare per la stabilizzazione delle molte figure professionali ancora in attesa, ponendo particolare attenzione alla trasformazione dei contratti da tempo determinato a tempo indeterminato. “Tali processi non solo migliorano l’efficienza dei servizi sanitari, ma aiutano a contrastare le migrazioni e lo spopolamento della provincia ennese”, ha concluso Schilirò.