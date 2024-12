Le Risposte dei consiglieri di maggioranza di Piazza Armerina alle accuse dell’opposizione

I consiglieri comunali di maggioranza di Piazza Armerina hanno diffuso un comunicato stampa per replicare alle dichiarazioni dell’opposizione sull’approvazione delle modifiche al bilancio. Secondo la maggioranza, è errato affermare che l’opposizione abbia avanzato proposte migliorative, poiché, sebbene alcuni emendamenti siano stati presentati, i consiglieri di minoranza si sono astenuti dalla votazione. Il bilancio approvato, affermano, è frutto del lavoro dell’Amministrazione, con la partecipazione determinante del Consigliere Massimo Di Seri e del Presidente del Consiglio Comunale, Calogero Cursale, che hanno sostenuto le decisioni con coerenza e responsabilità.

La maggioranza smentisce le affermazioni sulla presunta mancata attenzione dell’Amministrazione verso opere di manutenzione e abbattimento delle barriere architettoniche. In particolare, si sottolinea che i fondi destinati a tali interventi erano già previsti nella proposta di bilancio iniziale, con un piano dettagliato in attesa di finanziamento. L’emendamento che ha aggiunto 60.000 euro rappresenta, a detta dei consiglieri, una misura temporanea condivisa e non un’iniziativa esclusiva dell’opposizione.

Anche sull’incremento delle ore di servizio per gli asili nido, la maggioranza rivendica la paternità del progetto, inserito nell’agenda amministrativa ben prima delle osservazioni dell’opposizione. L’iniziativa, spiegano, è il risultato di un’analisi delle necessità familiari già avviata dall’Amministrazione, con lo scopo di garantire servizi adeguati e funzionali.

Infine, la maggioranza respinge le critiche relative alla tempistica dell’approvazione del bilancio, avvenuta a fine anno. Viene ribadito che il processo è stato gestito con attenzione e senza ritardi inutili, per garantire un documento equilibrato e rispondente alle esigenze della città.

Il comunicato si chiude con un appello alla cittadinanza affinché non si lasci condizionare da informazioni distorte, invitando a riconoscere l’impegno concreto della maggioranza per migliorare le condizioni di vita a Piazza Armerina.

QUESTO IL COMUNICATO STAMPA INTEGRALE

Piazza Armerina, 15.12.2024– In risposta al comunicato diffuso dalla controparte in merito all’approvazione delle modifiche al bilancio, i consiglieri comunali di maggioranza intendono fare alcune precisazioni importanti, per smentire categoricamente le informazioni errate e distorte presentate.

1. L’opposizione non ha “avanzato proposte migliorative”, ma si è astenuta dal voto sul bilancio anche perché contraria all’emendamento stesso che vantano di aver predisposto.

È del tutto inaccurato quanto sostenuto dalla controparte, che attribuisce all’opposizione il merito di “avanzare proposte migliorative” sul bilancio. In realtà, i consiglieri di opposizione, pur avendo presentato alcuni emendamenti, non hanno partecipato attivamente all’approvazione del bilancio stesso, astenendosi dalla votazione. Pertanto, le modifiche approvate in Consiglio non sono frutto di un intervento decisivo o di una “battaglia” dell’opposizione, ma di un percorso condiviso che ha visto l’Amministrazione Comunale in prima linea nel definire il bilancio, con un attento lavoro di analisi e pianificazione.

In questo quadro, è fondamentale riconoscere il comportamento di coloro che, invece, hanno dimostrato responsabilità e coerenza. Il Consigliere Massimo Di Seri e il Presidente del Consiglio Comunale, Calogero Cursale, sono stati gli unici a dare una dimostrazione di serietà, approvando il bilancio e confermando il loro impegno a favore della collettività.

Grazie alla loro determinazione, l’Amministrazione ha potuto proseguire nel proprio lavoro per garantire a Piazza Armerina un futuro migliore.

2. Le risorse per la manutenzione dei marciapiedi e l’abbattimento delle barriere architettoniche erano già previste dall’Amministrazione.

Contrariamente a quanto affermato, la proposta iniziale di bilancio dell’Amministrazione includeva già somme adeguate per la manutenzione dei marciapiedi e per l’abbattimento delle barriere architettoniche. L’emendamento che ha introdotto il finanziamento complessivo di 60.000 euro per l’anno 2024 è stato una proposta condivisa, ma non è certo un’iniziativa dell’opposizione, né una risposta a presunti “mancati interventi” dell’Amministrazione. Tali opere, infatti, sono da sempre un obiettivo prioritario dell’Amministrazione, che ha deciso di destinarvi risorse sia con un progetto ad hoc già predisposto ed in attesa solo di finanziamento interessante l’intera città sia nella fase di stesura del bilancio come soluzione tampone del breve periodo

3. Gli asili nido: un intervento già previsto nell’agenda dell’Amministrazione.

In merito all’emendamento sugli asili nido, è importante chiarire che l’incremento delle ore di servizio era già stato pianificato dall’Amministrazione, in risposta alle esigenze delle famiglie. Non si tratta di una “soluzione” imposta dall’opposizione, ma di un impegno che l’Amministrazione aveva già messo in campo per garantire un servizio migliore alle famiglie, con un’analisi approfondita delle necessità reali e concrete del territorio. L’opposizione, seppur nel suo ruolo, non ha avuto un impatto decisivo su questa decisione.

4. La tempistica del bilancio: responsabilità della gestione amministrativa.

Le critiche sulla tempistica dell’approvazione del bilancio, giunta a fine anno, sono infondate. L’Amministrazione ha agito con diligenza, cercando di garantire un bilancio equilibrato e rispondente alle necessità della città, senza forzature. La discussione del bilancio ha richiesto una valutazione accurata, senza però compromettere la capacità di attuare tempestivamente gli interventi previsti.

Conclusioni.

L’Amministrazione Comunale di Piazza Armerina ribadisce che l’approvazione del bilancio e degli interventi previsti è stata frutto di un lavoro serio e responsabile, mirato al miglioramento delle condizioni di vita dei cittadini. Nonostante le distorsioni e le forzature della controparte, l’Amministrazione ha dimostrato e continuerà a dimostrare il proprio impegno concreto per una città più sicura, accessibile e inclusiva.

Invitiamo i cittadini a non farsi influenzare da messaggi fuorvianti, ma a riconoscere l’operato di chi, con serietà e responsabilità, lavora ogni giorno per la comunità.

I CONSIGLIERI SI MAGGIORANZA di Piazza Armerina