Piazza Armerina: riparte il servizio di microchippatura per cani

A gennaio 2025 tornerà operativo a Piazza Armerina il servizio di microchippatura dei cani, fondamentale per l’iscrizione all’Anagrafe regionale degli animali d’affezione. L’attività era stata interrotta nel maggio scorso a causa dell’inadeguatezza degli spazi utilizzati. Dopo mesi di lavoro, l’assessorato al randagismo, guidato da Concetto Arancio, ha individuato nuovi locali idonei per garantire il rispetto delle normative igienico-sanitarie.

Nuova sede per il servizio

La scelta è ricaduta su una struttura comunale situata in via Manzoni, in un’area precedentemente adibita a mercato ortofrutticolo. Grazie all’intervento dell’ente locale, in collaborazione con l’agente di Polizia Vincenzo Mirabella, i locali sono stati messi in sicurezza e dotati di arredi e attrezzature adeguati per svolgere il servizio di microchippatura in modo efficace e conforme alle linee guida dell’Asp.

Sopralluoghi e ultime verifiche

La scorsa settimana, i dirigenti dell’Asp Enna hanno effettuato un sopralluogo per valutare la conformità della struttura e dare il via libera definitivo. In attesa dell’autorizzazione ufficiale, l’assessorato è già al lavoro per predisporre le ultime installazioni tecniche, come la postazione Wi-Fi necessaria per registrare i dati di ogni microchip e archiviare le informazioni nei database comunali.

Pronti per gennaio

Con il completamento dei lavori, i proprietari di cani potranno nuovamente usufruire di un servizio essenziale, ricevendo una copia dei dati registrati per il proprio animale. L’iniziativa mira a garantire maggiore sicurezza e controllo, contribuendo a contrastare il fenomeno del randagismo.