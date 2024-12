Eventi di Natale 2024 a Piazza Armerina: un programma ricco di sorprese

L’8 dicembre Piazza Armerina si è dato il via alle festività natalizie con l’inaugurazione del Presepe Meccanizzato in Via Enrico de Pietra e una giornata ricca di spettacoli. Tra gli eventi la compagnia teatrale di Turi e Federica Amore ha presentato “Pensaci Giacomino” al Teatro Garibaldi, seguito dal “Gran Galà del Sorriso”.

Arriva il Mad fest: un viaggio nel medioevo

Dal 13 al 15 dicembre, il Mad Fest animerà le strade della città con un tuffo nella storia. Cortei medievali, esibizioni musicali, spettacoli di artisti di strada e suggestivi Fire Show trasformeranno Piazza Armerina in un palcoscenico a cielo aperto. Imperdibili le visite al Museo Multimediale del Costume Normanno in Via Cavour.

Musica e spettacoli teatrali

Il Natale a Piazza Armerina sarà allietato da concerti e rappresentazioni teatrali. Il 18 dicembre la Corale Polifonica si esibirà presso la Chiesa di Sant’Antonio, seguita dalla commedia “L’insostenibile leggerezza di mia suocera” al Teatro Garibaldi. Eventi musicali di spicco saranno anche i concerti della Scala di Milano il 3 e il 4 gennaio.

Conclusione delle festività

Le celebrazioni si concluderanno il 6 gennaio con il concerto di Natale del Coro Hannan’nah Ensemble presso la Chiesa di Sant’Antonio e la performance “Swingin’ Christmas Night”. Un programma che promette di coinvolgere cittadini e visitatori in un’atmosfera di festa e cultura.

QUESTO IL PROGRAMMA COMPLETO