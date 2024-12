ASP Enna. Evento sull’aggressività in ambito sanitario

L’aggressività in ambito sanitario è il tema dell’evento in programma nei giorni 6 e 7 dicembre prossimi presso la Sala Mingrino dell’Ospedale Umberto I di Enna. Il corso, organizzato dall’Ufficio Formazione dell’ASP di Enna e aperto anche ai non dipendenti dell’Azienda, pone al centro gli aspetti clinici, normativi e di rischio clinico legati al tema dell’aggressività.