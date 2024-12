Piazza Armerina – La Nuova Compagnia Sipario porta in scena “Pensaci, Giacomino!” di Luigi Pirandello

Il 7 e l’8 dicembre, il Teatro Garibaldi di Piazza Armerina ospiterà la rappresentazione teatrale “Pensaci, Giacomino!”, celebre opera in tre atti di Luigi Pirandello. L’evento, messo in scena dalla Nuova Compagnia Sipario, vedrà come protagonista Turi Amore, accompagnato da un cast di grande talento diretto da Federica Amore.

Nel cast figurano Federica Amore, Mirella Petralia, Salvo Scuderi, Santo Di Natale, Raffaele Costanzo, Carmela Trovato, Diego D’Arrigo, Adele Ferlito, Martina Laudani e Francesco Russo. La messa in scena sarà arricchita dal lavoro di Adele Ferlito come assistente alla regia, Aurora Sardo per le scenografie, Giovanni Urzì per luci e fonica, Luca Nicolosi per trucco e parrucco, e Valeria Amore come responsabile di botteghino.

Programmazione e dettagli

Lo spettacolo sarà rappresentato in due date:

– **Sabato 7 dicembre alle ore 21:00**

– **Domenica 8 dicembre alle ore 17:30**

I biglietti sono disponibili al costo di €20,00 (intero) e €15,00 (ridotto). Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare i numeri 3487725577 e 0935684104.

Il valore culturale della rappresentazione

“Pensaci, Giacomino!” rappresenta uno degli esempi più incisivi del teatro di Pirandello, capace di esplorare tematiche universali e legate alla condizione umana. La Nuova Compagnia Sipario offre al pubblico una straordinaria occasione per riscoprire questa opera in una cornice suggestiva come quella del Teatro Garibaldi.