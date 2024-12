Omicidio della madre ad Aidone: Maria Gozza condannata a 16 anni di reclusione

Maria Gozza, 48 anni, è stata condannata a 16 anni di carcere per l’omicidio della madre, Vittoria Malaponti, avvenuto il 16 novembre 2021 ad Aidone. La sentenza, emessa dalla Corte d’Assise di Caltanissetta, ha pienamente accolto le richieste del pubblico ministero, che aveva avanzato la stessa condanna durante l’udienza tenutasi lo scorso agosto.

Le prime indagini

L’omicidio era stato inizialmente mascherato come un suicidio. Maria Gozza aveva chiamato i carabinieri sostenendo che la madre si fosse tolta la vita, ma la scena del crimine aveva sollevato immediatamente sospetti. Il corpo di Vittoria Malaponti, rinvenuto in bagno in un lago di sangue, era vicino a un coltello e a un batticarne. Gli elementi raccolti dagli inquirenti non combaciavano con la versione fornita dall’imputata, portando rapidamente a ulteriori accertamenti.

La confessione

Sotto pressione durante gli interrogatori, Maria Gozza aveva ammesso di aver colpito la madre più volte con il batticarne, al culmine di una lite violenta. La vittima, gravemente malata e confinata in casa da anni, avrebbe insistito affinché la figlia abbandonasse il lavoro di operatrice socio-sanitaria per occuparsi esclusivamente di lei. La tensione accumulata in anni di sacrifici e isolamento avrebbe portato all’esplosione di rabbia culminata nell’omicidio.

Un profilo inatteso

Maria Gozza era conosciuta nella comunità come una persona tranquilla e disponibile. Dedita al lavoro e alla cura della madre, usciva di casa solo per svolgere la sua attività, che rappresentava l’unica fonte di sostentamento per entrambe. Il tragico evento ha lasciato sgomento il piccolo centro di Aidone, gettando luce su una situazione familiare complessa e drammatica.