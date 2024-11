Forza Italia: garantito il potenziamento dell’ospedale Chiello di Piazza Armerina

Il gruppo consiliare di Forza Italia di Piazza Armerina ha incontrato i vertici dell’ASP di Enna per discutere le problematiche dell’ospedale Chiello, focalizzandosi sul suo futuro. Al centro dell’incontro, i decreti del Direttore Generale n. 865 del 5 agosto 2024 e n. 1123 del 16 ottobre 2024, che si inseriscono nel piano di riorganizzazione della rete ospedaliera siciliana, previsto dal D.M. 77/2022. Tale piano punta a migliorare l’accesso all’assistenza sanitaria e a promuovere innovazioni tecnologiche e territoriali.

Confermate rassicurazioni e nuove prospettive

Durante la riunione, l’ASP di Enna – si legge in un comunicato del gruppo consiliare di Forza Italia – ha confermato che nessun reparto operativo dell’ospedale sarà chiuso, al contrario si prevede un potenziamento delle attività. Tra gli interventi in programma, l’attivazione di un reparto di dermatologia, l’implementazione di un servizio di vigilanza per la sicurezza dell’edificio e la manutenzione delle infrastrutture, come gli ascensori.

Impegno costante del gruppo consiliare

Il capogruppo di Forza Italia, Di Seri, ha dichiarato: “I dirigenti sanitari hanno offerto spunti importanti e rassicurazioni che fanno ben sperare. Continueremo a vigilare e a promuovere il dibattito in consiglio comunale, coinvolgendo anche il direttore generale, il direttore sanitario e il neo-nominato direttore amministrativo”. Il continuo impegno di Forza Italia, si legge nel comunicato, con il sostegno dell’On. Lantieri, assicura un futuro strategico per l’ospedale Chiello, cruciale per la comunità di Piazza Armerina.