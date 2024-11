Enna, dimensionamento scolastico : studenti in difesa dell’autonomia degli istituti

Enna – I rappresentanti studenteschi Christian Nigrelli e Nadia Alessandra dell’Istituto di Istruzione Superiore “A. Lincoln”, membri dell’associazione “Credere negli Studenti”, hanno espresso pieno supporto alla causa delle scuole “N. Colajanni” e “P. Farinato”, attualmente oggetto di un contestato piano di dimensionamento scolastico. La proposta di accorpamento, avanzata per riorganizzare la rete formativa, minaccia l’autonomia degli istituti e appare contraria alle normative che tutelano i comuni montani e con problemi di viabilità.

Rischio riduzione personale e perdita di identità

Il piano ha generato timori di riduzione del personale docente e di una possibile perdita di identità per le scuole. Tra le motivazioni del dissenso, gli studenti evidenziano le difficoltà infrastrutturali e demografiche di Enna, fattori che renderebbero il dimensionamento insostenibile per la città e giustificherebbero, invece, l’applicazione di deroghe.

Azioni di sensibilizzazione e unità tra gli istituti

In segno di solidarietà, gli studenti del “Lincoln” si sono uniti alle proteste, partecipando a incontri e attività didattiche rimodulate per sensibilizzare le istituzioni. Nigrelli e Alessandra hanno ribadito l’importanza di un fronte comune tra gli istituti per garantire il diritto all’istruzione e la qualità del sistema scolastico locale. Nuove azioni di sensibilizzazione sono previste nei prossimi giorni per sollecitare il dialogo con le autorità competenti.