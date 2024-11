Valguarnera – Riparte il servizio di mensa scolastica per i più piccoli: un sostegno prezioso alle famiglie

A partire dal 4 novembre, nel comune di Valguarnera, riprende il servizio di mensa scolastica per i bambini delle scuole dell’infanzia e primaria, come annunciato con soddisfazione dall’Amministrazione Draià. Questo servizio, sospeso per anni, è stato ripristinato dall’attuale amministrazione e rappresenta una risorsa importante per le famiglie e per la crescita dei bambini, offrendo pasti equilibrati e un’occasione per promuovere corrette abitudini alimentari e momenti di socializzazione.

Contributo regionale per garantire qualità senza oneri

Quest’anno, il costo del servizio di refezione scolastica non graverà sul bilancio comunale grazie a un contributo regionale di circa 130.000 euro. Tale finanziamento, ottenuto dal Governo Regionale, consente al Comune di coprire le spese senza influire sulle risorse comunali, garantendo al contempo un servizio di alta qualità per gli studenti.

Un supporto a oltre 300 alunni della comunità

I dati riportati dalla Dirigente Scolastica indicano che 302 studenti, di cui 157 appartenenti alla scuola dell’infanzia e 145 alla primaria, utilizzeranno il servizio mensa. Questo numero rappresenta una crescita significativa rispetto alla media degli ultimi anni, dimostrando l’apprezzamento delle famiglie per questa iniziativa.

Costo dei pasti invariato e aggiornamento dietetico

I blocchetti dei buoni pasto avranno un costo di 55 euro per l’infanzia e 65 euro per la primaria, con 25 buoni inclusi ciascuno. Il Comune ha inoltre aggiornato le tabelle dietetiche in collaborazione con il Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione dell’ASP, a garanzia di pasti sani e adeguati.

Ringraziamenti e obiettivi futuri

Il sindaco, Francesca Draià, in un comunicato ha espresso gratitudine verso le famiglie per la collaborazione e al Governo Regionale per il sostegno ricevuto. “L’obiettivo resta – ha detto la sindaca – quello di continuare a migliorare i servizi dedicati ai giovani cittadini, affinché possano crescere in un contesto educativo e nutrizionale adeguato.