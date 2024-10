L’ospedale di Enna accoglie per la prima volta una specializzanda in medicina fisica e riabilitativa

Per la prima volta, l’Ospedale Umberto I di Enna accoglie una dottoressa specializzanda in Medicina Fisica e Riabilitativa, Silvia Morgano, originaria della città e attualmente in formazione tra le università di Catania e Palermo. La dottoressa Morgano, in collaborazione con il Prof. Michele Vecchio e la Prof.ssa Giulia Letizia Mauro, frequenterà per tre mesi l’Unità Operativa di Recupero e Riabilitazione Funzionale dell’ospedale, una novità significativa per il reparto ennese.

Collaborazione con l’Università Kore e la direzione sanitaria locale

Il Prof. Francesco Pegreffi, responsabile dell’Unità di Recupero e Riabilitazione Funzionale, esprime soddisfazione per l’accoglienza della specializzanda, sottolineando l’importanza dell’esperienza multidisciplinare che la dottoressa potrà acquisire presso la struttura. Il progetto si inserisce nel più ampio impegno dell’ospedale per migliorare i servizi ai pazienti e per stimolare la formazione attraverso il supporto dell’Università Kore, un partner strategico nella crescita delle competenze locali. Negli ultimi mesi, il reparto ha potenziato la ricerca e introdotto nuovi protocolli per i pazienti anziani, in collaborazione con il Dipartimento Ortopedico di Enna e con l’Ospedale di Leonforte.

Il percorso di Silvia Morgano e l’apporto alla medicina ennese

Silvia Morgano ha avviato il suo percorso formativo sotto la guida del Prof. Michele Vecchio a Catania, luminare nel campo dell’elettromiografia e figura di riferimento della SIMFER regionale. Successivamente, ha approfondito i suoi studi a Palermo con la Prof.ssa Giulia Letizia Mauro, specialista di osteoporosi e vitamina D. Il ritorno della Morgano a Enna rappresenta una risorsa per la sanità locale, con l’obiettivo di rafforzare l’integrazione fra le realtà ospedaliere e accademiche. In un contesto in cui la riabilitazione delle patologie muscolo-scheletriche assume sempre maggiore rilevanza, la presenza di una giovane professionista in formazione conferma l’impegno dell’Ospedale Umberto I di Enna a diventare un polo di eccellenza.