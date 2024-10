Ll’asp di Enna celebra il successo di Expo Medicina

L’Azienda Sanitaria Provinciale (ASP) di Enna ha manifestato grande entusiasmo per la propria partecipazione a Expo Medicina, il Salone dell’Innovazione Tecnologica in Sanità, che si è svolto dal 24 al 27 ottobre presso il centro fieristico “Le Ciminiere” di Catania. L’evento ha registrato una forte affluenza di pubblico, accorso per scoprire le novità in ambito sanitario e tecnologico.

Spazio espositivo e interventi su tematiche innovative

Durante le giornate di Expo, l’ASP di Enna ha allestito uno spazio espositivo per presentare progetti di rilevante impatto in ambito sanitario. Il fitto programma di interventi ha permesso ai visitatori di incontrare i professionisti dell’azienda e approfondire le iniziative innovative intraprese. Il confronto diretto con i professionisti ha rappresentato un’opportunità preziosa per conoscere i progetti in atto, tra cui la prevenzione sanitaria e l’implementazione tecnologica.

Programma qualitasicilia: dashboard per l’antibioticoresistenza

Un’importante novità presentata dall’ASP di Enna è stata la “Qualitasicilia.SSR Antibioticoresistenza Stewardship Dashboard RETEMIC”, un programma sviluppato dal gruppo di lavoro dell’Assessorato Regionale della Salute. L’innovazione, a cui hanno collaborato anche gli operatori dell’ASP, si propone di monitorare e contrastare la farmacoresistenza attraverso un approccio avanzato, suscitando l’interesse e l’approvazione del pubblico.

Telemedicina, epigenetica e screening oncologici al centro delle discussioni

Tra le tematiche affrontate vi sono state la telemedicina per la gestione di pazienti cronici, l’etnopsichiatria, le dipendenze, e gli screening oncologici gratuiti. L’ASP ha inoltre esposto progetti riguardanti l’epigenetica e le strategie per la promozione della salute, tutti volti a migliorare l’efficacia e l’accesso ai servizi sanitari per i cittadini.

Focus sul decadimento cognitivo negli over 55

L’evento ha offerto l’occasione per discutere anche del decadimento cognitivo nelle persone oltre i 55 anni. È stato offerto ai visitatori un test specifico per valutare la propria condizione cognitiva, incentivando così la consapevolezza su tematiche di salute mentale e invecchiamento.