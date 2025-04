Disagi in vista per gli automobilisti sull’A19: chiusure programmate allo svincolo di Dittaino oggi e domani

Mercoledì 2 e giovedì 3 aprile si prospettano giornate di possibili rallentamenti per chi transita sull’autostrada A19 Palermo-Catania, in corrispondenza dello svincolo di Dittaino. L’Anas ha infatti comunicato una serie di chiusure temporanee.

Mercoledì 2 aprile: uscita interdetta per chi proviene da Enna

Nella giornata di oggi , mercoledì 2 aprile, dalle ore 8 alle ore 19, sarà inaccessibile la rampa di uscita dello svincolo di Dittaino per i veicoli provenienti da Enna e diretti verso Catania. Un disagio non da poco per chi abitualmente utilizza quell’uscita, magari per raggiungere l’Outlet Village; l’alternativa, come indicato dall’Anas, è quella di proseguire fino agli svincoli successivi di Mulinello o Agira.

Giovedì 3 aprile: chiusure in entrata e in uscita per chi viaggia da Catania

La situazione cambierà domani giovedì 3 aprile. Questa volta, a essere interessati dalle chiusure saranno coloro che percorrono la A19 in direzione Enna, provenendo da Catania. Saranno infatti chiuse sia la rampa di ingresso che quella di uscita dello svincolo di Dittaino. Anche in questo caso, l’Anas suggerisce di utilizzare le uscite di Agira o Mulinello per chi desidera immettersi sulla viabilità secondaria in direzione di Enna.