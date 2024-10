L’associazione Progetto Piazza Armerina scrive al nuovo direttore del Parco Archeologico: “Siamo pronti a dare il nostro contributo”

In una nota ufficiale inviata al nuovo direttore del Parco Archeologico di Piazza Armerina, Basilio Fioriglio, presidente dell’Associazione “Progetto Piazza Armerina”, ha espresso le proprie congratulazioni per l’insediamento, sottolineando l’importanza di questa nomina per il rilancio del sito archeologico. Fioriglio ha auspicato che il Governo Regionale, nel pianificare il decreto di nomina, abbia avuto come obiettivo “l’apertura di una nuova stagione, fornendo strumenti economici adeguati per valorizzare il turismo in questo territorio, finora svantaggiato”.

Sfide infrastrutturali e sviluppo turistico

Fioriglio ha evidenziato nel comunicato che una delle priorità dovrà essere il miglioramento delle infrastrutture. “La scarsa efficienza delle strade di collegamento scoraggia gli operatori del turismo, penalizzando un’area con un patrimonio culturale, storico e artistico di grande rilievo”. Le condizioni delle vie di accesso al Parco, come la Strada Provinciale 15, sono state al centro delle critiche, con particolare riferimento alla mancata diserbatura e alla manutenzione dei guardrail, il che, secondo Fioriglio, rappresenta “un grave danno d’immagine per il turismo”.

Valorizzazione del patrimonio culturale

Un altro tema centrale è stato quello della valorizzazione dei reperti archeologici rinvenuti nella zona e trasferiti in altri siti. Fioriglio ha chiesto con fermezza il loro ritorno, osservando che “la Villa Romana del Casale esprime solo il 40% del suo potenziale, e la loro esposizione potrebbe accrescerne notevolmente il valore”. In particolare, ha sottolineato la necessità di creare un collegamento tra la Villa e il Museo Trigona, situato nel centro storico di Piazza Armerina, per offrire ai visitatori un percorso turistico integrato.

Vodernizzazione e accessibilità

Nella nota inviata si è inoltre parlato della necessità di modernizzare i servizi offerti ai visitatori, con particolare riferimento alla biglietteria del Parco. Fioriglio ha menzionato come esempio negativo un episodio del 2019, quando i turisti furono costretti a lunghe attese per l’acquisto dei biglietti. “Non vorremmo più vedere lunghe file sotto il sole cocente”, ha affermato il presidente di “Progetto Piazza Armerina”, appoggiando il piano di modernizzazione già annunciato dal nuovo direttore.

l’impegno per il futuro

Nonostante le difficoltà affrontate in passato, l’Associazione Progetto Piazza Armerina ha ribadito la propria disponibilità a collaborare attivamente per il rilancio del Parco Archeologico. “Siamo pronti a dare il nostro contributo, come dovere civico e morale”, ha concluso Fioriglio, auspicando che sotto la nuova gestione si possa dare vita a un programma di valorizzazione del sito, in linea con le politiche culturali adottate a livello nazionale.