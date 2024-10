GDF Enna – Lotta alla contraffazione: sequestrati oltre 40.000 prodotti nel periodo estivo

Nel corso della stagione estiva, i finanzieri del Comando Provinciale di Enna hanno intensificato il dispositivo di controllo per contrastare la contraffazione e garantire la sicurezza dei prodotti. L’operazione, condotta nelle principali località turistiche, ha portato al sequestro di circa 40.000 articoli “non sicuri” o “contraffatti”.

tipologia di prodotti sequestrati

Le merci irregolari più diffuse erano giocattoli, cosmetici e accessori per abbigliamento come cinture e portafogli. In vista dell’inizio del nuovo anno scolastico, sono stati sequestrati anche zaini e astucci privi delle informazioni obbligatorie per legge. I prodotti erano presenti in negozi, fiere e mercati settimanali e non rispettavano le normative su etichettatura e sicurezza, esponendo i consumatori a rischi per la salute.

azioni legali e sanzioni

I responsabili della vendita di questi prodotti sono stati segnalati alle autorità competenti, con pene che prevedono fino a due anni di reclusione e multe fino a 20.000 euro per contraffazione. Inoltre, la violazione del Codice del Consumo comporta sanzioni amministrative che possono raggiungere i 25.000 euro.

obiettivi della GDF

L’attività della Guardia di Finanza mira non solo a proteggere i consumatori, ma anche a garantire una concorrenza leale tra gli imprenditori, tutelando il mercato dalla diffusione di prodotti pericolosi o non conformi agli standard di sicurezza previsti dalla normativa italiana ed europea.