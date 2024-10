Piazza Armerina – Un tronco incenerito per non dimenticare gli incendi verrà piantumato nella rotonda nord.

A Piazza Armerina si terrà un flash mob organizzato da un comitato cittadino (la data non è ancora stata comunicata) per sensibilizzare la comunità sul tema degli incendi boschivi. L’evento prevede la piantumazione di un tronco incenerito, proveniente dal Bosco Bellia, presso la rotonda all’ingresso nord della città. Questa iniziativa mira a ricordare i danni ambientali e culturali causati dai devastanti roghi che ogni anno distruggono centinaia di ettari di boschi

Un gesto simbolico e di riflessione

Il tronco incenerito verrà collocato come simbolo della fragilità del territorio e della necessità di proteggere il patrimonio naturale. La piantumazione, già autorizzata dalle autorità locali, rappresenta un invito a riflettere sulle conseguenze degli incendi, che non solo devastano l’ambiente, ma colpiscono profondamente anche l’identità della comunità. I boschi sono una risorsa vitale non solo per l’ecosistema, ma anche per il legame culturale e storico che le popolazioni locali hanno con il loro territorio.

Sensibilizzare sulla prevenzione degli incendi

L’obiettivo principale dell’evento è richiamare l’attenzione sulle misure preventive da adottare per evitare ulteriori distruzioni. La comunità di Piazza Armerina si impegna, attraverso questa iniziativa, a stimolare un dialogo con le istituzioni per promuovere politiche più efficaci nella tutela ambientale. Il tronco piantato sarà un segno visibile e permanente di questa volontà collettiva di protezione e conservazione del patrimonio boschivo.